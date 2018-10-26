Ürdün’de sel sonrası kayıplar aranıyor

Dünyanın en önemli turistik ve tarihi mekanlarından gösterilen Ölü Deniz bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 18 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Felaket nedeniyle Kral Abdullah gerçekleştirmeyi planladığı Bahreyn ziyaretini iptal etti.

Ürdün Sivil Savunma Operasyonları Müdürü Ferid Şera, basına yaptığı açıklamada, öğrencileri taşıyan bir gezi otobüsünün ve bölgede yaşayan ailelerin sel sularına kapılması sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin yaralandığını açıkladı.

Şera, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çocukları okuldaki öğretmenleri tarafından gezi amacıyla mesirelik alana götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



