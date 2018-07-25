Ürdünlüler İsrail'le doğalgaz anlaşmasını protesto etti

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Ürdün hükümetinin İsrail’den satın aldığı doğalgaz, Ürdün’de sendikalara bağlı işçiler tarafından protesto edildi. Anlaşmanın iptal edilmesini isteyen işçiler, Ürdün hükümetini Siyonist İsrail’e destek vermekle suçladı.

SENDİKALAR BAŞKANI’NDAN SERT TEPKİ

Sendikalar başkanı Ali el-Abus yaptığı konuşmada hükümete sert tepki gösterdi. Konuşmasında; “Bu Siyonist proje, gelecek nesilleri prangaya vuruyor. Bu prangalar, gelecek halklar için yıkıcı olacak. İsrail'le normalleşmeye karşıyız. Proje düşmana fayda sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Ürdün hükümeti, İsrail’in ‘Leviathan’ sahasından çıkan doğalgazı almak için 2016 yılında anlaşma yapmıştı.



Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 18:27