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Useylan ilçesi Husilerden geri alındı

Yemen ordu birliklerinin ülkenin doğusundaki Şebve kentine bağlı Useylan ilçesinde kontrolü tekrar ele aldığı kaydedildi.

Ortadoğu 01.01.2022, 16:17
Useylan ilçesi Husilerden geri alındı

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Useylan ilçesi, orduya bağlı Amalika Tugayları tarafından kontrol altına alındı.

Birlikler, ilçeye bağlı El-Akde, El-Mahkeme, El-Hicr ve Vahid bin Aki bölgelerinde de kontrolü sağladı.

Görgü tanıkları, sayı belirtmeksizin, çatışmalarda iki taraftan da ölen ve yaralananların olduğunu kaydetti.

Husiler olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Husiler, Eylül 2021'de Şebve'ye bağlı Beyhan, Ayn ve Useylan ilçelerini ele geçirmişti.

Yemen ordusu, 27 Aralık 2021'de Şebve ilinde Husilerin ele geçirdiği ilçeleri yeniden kontrol altına almak için takviye birlik gönderildiğini duyurdu.

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#Yemen #useylan #husiler
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