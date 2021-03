Vadi-üs Selam mezarlığı nerededir?

Vadi-us Selam Mezarlığı Irak’ın Necef şehrinde bulunan tarihi ve büyük bir mezarlıktır. 25 km uzunluğunda, 1485 hektarlık alanı kapsayan mezarlık 5 milyondan fazla kabri barındırmaktadır. Bu mezarlık büyüklüğünün yanı sıra iki önemli şahsiyet olan Hud (a.s) ve Salih (a.s) peygamberlerin kabirlerinin bulunması yönüyle ise en eski mezarlıktır. Adem (a.s) ve Nuh (a.s) peygamberlerin Necef-ul Eşref’te Hz. Ali (a.s) nin kabir zerihinin (muhafazasının) içerisinde defnolunması da bu mezarlığın en eski mezarlık olduğuna dair diğer delillerdendir.

Vadi, iki yükseklik arasında ve çoğu zaman akarsu tarafından oluşturulmuş geçit anlamına gelir. Selam ise Müslümanlar açısından Allah’ın isimlerinden biri olarak bilinir. Sözlük anlamı olarak da barış, her türlü zarar ve beladan güvende olmak anlamlarına gelir.

ÇOKLU KATTAN OLUŞUYOR MEZARLAR

Yeni mezarlara yer kalmadığı için son yüz yılda El-Selam mezarlığının birkaç kattan oluştuğunu da söylemek mümkün.

Yüzeyden 10 metre derinde ikinci ve üçüncü yer altı bölümleri var.Irak savaşı sırasında mezarlığın altında kazılan yüzlerce tünel gerilla savaşları senaryolarının oynandığı yer haline gelmişti.

KENT GÖRÜNÜMÜNDE MEZARLIK

Mezarlığın uzunlugu 25 km, genişliği ise 6 km kare. Mezarlığın içinde dar ve geniş olmak uzere çok sayıda yol var. Mezarlığa gelenler, araçlarıyla ve sepetli motosikletlerle kabirlerine gidiyor. Araçla mezarlığın bir ucundan diger ucuna gitmek yarım saati aşıyor.

10 METRE BOYUNDA MEZARLAR

Mezarlıkta dikkat çeken diğer bir unsur ise kabirler. Cenazelerin büyük bir bölümü üst üste defnedilmiş. Yerin altından üstüne doğru adeta bina görünümünde mezarlar var. Bazı mezarlar ise kümbet şeklinde. Onların da boyu 10 metreye yaklaşıyor. Minyatür cami biçimli ve mescit şeklinde mezarlar da bulunuyor. baız mezarların üzeri ise çeşitli renklere boyanmış. Aile mezarlıkları tek katlı evler gibi. Çevresi duvarla örülü ve üstü kapalı. Mezarların çoğunda ölen kişinin fotoğrafları bulunuyor. Bazı mezarların altında ise dehlizle