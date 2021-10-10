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Valiye suikast girişimi: 3 ölü

Aden Valisi'nin konvoyuna düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldüğü 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ortadoğu 10.10.2021, 17:01
Valiye suikast girişimi: 3 ölü

Yemen'de Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'in konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in güneyindeki Aden vilayetine bağlı Et-Tevahi kenti yakınlarında Vali Lemles'in aracının geçişi sırasında yola yerleştirilen bomba infilak etti.

Aden Valisi Lemles'in suikast girişiminden kurtulduğu, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların Tevahi bölgesindeki Bahsib Askeri Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Yemen hükümet yetkilileri konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA
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#Yemen #aden valisi #Ahmed Hamid Lemles
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