Valiye suikast girişimi: 3 ölü
Aden Valisi'nin konvoyuna düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldüğü 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Ortadoğu 10.10.2021, 17:01
Yemen'de Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'in konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in güneyindeki Aden vilayetine bağlı Et-Tevahi kenti yakınlarında Vali Lemles'in aracının geçişi sırasında yola yerleştirilen bomba infilak etti.
Aden Valisi Lemles'in suikast girişiminden kurtulduğu, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Yaralıların Tevahi bölgesindeki Bahsib Askeri Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.
Yemen hükümet yetkilileri konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Kaynak: AA
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