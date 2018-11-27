Veliaht Prens Selman kimdir? 

Muhammed bin Selman el Suud ismi, 2015'te babası Kral olmadan önce Suudi Arabistan'ın dışında çok az kişi tarafından biliniyordu. Şimdi ise, genç yaştaki Veliaht Prens, dünyanın en büyük petrol ihracatçısının fiilen yöneticisi olarak görülüyor. Peki kimdir Veliaht Prens Muhammed bin Selman?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası gözler bir isme çevrildi. O isim Veliaht Prens Muhammed bin Selman. 31 Ağustos 1985'te doğan Muhammed bin Selman, Kral Selman'ın üçüncü eşi Fahdah bint Felah bin Sultan'ın en büyük oğlu ve bu zamanlarda Suud Krallığının en dikkat çeken ismi. Krallığın gelecekteki varisi olan Muhammed bin Selman son dönemlerde yaşanan olaylarla dikkatleri üzerine çekti.

Suudi prenslerinin çoğunun tersine öğrenimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Prens Selman, Suudi Arabistan'da yetişen biri. Bir dizi devlet organında çalışmadan önce Kral Suud Üniversitesi'nde hukuk okuyan Selman aile bağları ile farklılık arz ediyor. 2009 yılında o zamanlar Riyad'ın Valisi olan babasının özel danışmanı olarak görev yaptı.

Tek eşe sahip olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın iki kızı ile iki oğlu bulunuyor. Şu anda Prens Selman'ın taht ile arasında sadece babası var.

REFORMİST PRENS MUHAMMED BİN SELMAN

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülkesinde bazı reformlar gerçekleştirdiği için Batılı liderlerden takdir gördü. Reformları arasında kadınlara yönelik araba kullanma yasağını kaldırmak da vardı, sinema ve eğlence kültürünü normalleştirmek de. Ülke ekonomisini petrole bağımlılıktan kurtarmayı da bir diğer hedefi olarak programına koymuştu.

Ama insani bir felakete yol açan komşu Yemen'de verdiği savaştan dolayı ağır bir şekilde eleştirildi. Katar ile başlattığı diplomatik çekişme Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'ni parçaladı. Muhalif sesleri susturduğu iddia edildi. En son Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla birçok kesim tarafından hedef gösterildi.

YÜKSELMESİNDE BABASININ ETKİSİ

Veliaht Selman, babası Kral Selman ile olan yakınlığı ile beliriyor. Ancak bu yakınlık Krallık'tan da önce henüz Riyad valisi olduğu dönemden beri mevcut. Oğluna çok güvenen Kral 2009 yılında Riyad valisi iken oğlunu kendisine özel danışman olarak atadı ve veliahtın önlenemez yükselişi bu şekilde başlamış oldu.

Suud Krallığının görmeye alışık olduğu yaşlı veliahtlar 2015 yılında yerine geçecek olan müstakbel kralın seçilmesi ile yıkıldı. 2015 yılında Muhammed bin Nayif'in, Kral'ın üvey kardeşi olan Mukrim Bin Abdülaziz'i kenara itmesi ile Salman'ın önü açıldı, Kral Salman'ın oğlu veliaht olarak yerini aldı.

SUUDİ KRALLIĞININ VİZYONU

Suudi Arabistan her ne kadar aile sistemi ile yönetiliyor olsa da bu kadar kısa sürede gelişen bir isim bugüne kadar görülmemişti. 2009 yılında adını duyurup 2015 yılında veliahtlığı alan ve aynı zamanda 2016 yılında Savunma Bakanlığına atanan bu isim elbette uluslararası arenanın da ilgisini çekti. Toplantılar, oturumlar ve önemli liderlerle görüşmelere katılan Prens Selman, artık veliaht değil daha çok bir kral gibi görülüyordu.

RÜŞVET VE YOLSUZLUK OPERASYONLARI

Rüşvet ve yolsuzluk olaylarını araştırmak iddiasıyla Prens Selman babası ile birlikte bir kurul oluşturdu ve bu kurulun Prensin önüne rakip olarak çıkabilecek herkesi ülke hapishanelerine gönderdiği dünyaca konuşuldu. Rüşvet ve yolsuzluk adı altında dünyanın en zengin 50 kişisinden biri olan iş adamı Al Waleed'de dahil olmak üzere onarca kritik ismi hapse attıran Selman artık bir yarış olarak gördüğü şark usulü "taht oyunlarında" tek başına yarışıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 15:54