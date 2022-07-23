Yahudi gazetecinin gizlice Mekke'ye girmesine yardım eden kişiye tutuklama

Suudi Arabistan'da Yahudi kanalı Kanal 13 muhabirinin Mekke'ye gizlice girmesine yardım eden taksi şoförünün tutuklandığı bildirildi.

Yerel polis teşkilatı Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bir Suudi vatandaşının, Amerikan pasaportuna sahip "gayrimüslim" bir gazetecinin Mekke'ye girişini kolaylaştırması suç teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Teşkilattan yapılan bildiride ayrıca "Krallığa adım atan herkes, belirlenen kutsal yerlere giriş konusunda kanunlara riayet etmelidir. Kanunları ihlal etmek, bir suç olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata göre faillere gereken cezai işlem uygulanır." denildi.

Kanal 13'te yayınlanan haberde, muhabirin gizlice Mekke'ye girdiği, Müslüman olmadığı anlaşılmasın diye İngilizce konuştuğu ve Müslüman bir sürücüyle beraber Arafat'a çıktığı bildirildi.

Mekke'ye ve Medine'deki bazı alanlara Müslüman olmayanlar için giriş yasağı bulunuyor.

Ancak Riyad yönetimi geçtiğimiz haftalarda Yahudi iş adamlarının ve bir hahamın Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmesine izin vermişti.

Kaynak: Mepa News