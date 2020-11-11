Yahudi yerleşimciler ilk defa ticari iş birliğini görüşmek üzere BAE'ye gitti

Yahudi yerleşimcilerden oluşan bir heyetin ticari iş birliğini görüşmek üzere ilk defa Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentini ziyaret ettiği bildirildi.

İsrail Kanal 20 televizyonu ve Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Yahudi yerleşimcilerden oluşan iş insanları heyeti, işgal altındaki Batı Şeria'daki Şomron Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan liderliğinde birkaç gün önce Dubai'ye giderek bir dizi ticari görüşme gerçekleştirdi.

Tel Aviv'den Dubai'ye yapılan ilk ticari uçuştaki heyette, yerleşimdeki sanayi bölgelerinden, fabrika ve şirket müdürleri ile iş insanları yer aldı.

Heyettekiler, birkaç gün boyunca tarım, pestisit ve plastik alanlarında faaliyet gösteren ve büyük yatırım şirketlerinin yöneticilerinden oluşan 20 BAE'li iş insanı ile bir araya geldi.

İsrail Kanal 20 televizyonunun haberinde İsrailli iş insanlarının BAE'lilerden bölgenin ihtiyaçları hakkında bilgi aldığı ve özellikle tarımsal ürünler ile su arıtımı alanlarında iş birliği konularını masaya yatırdıkları aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise, bunun yerleşim yerlerindeki temsilcilerin Dubai'ye yaptığı ilk ziyaret olduğunu kaydetti.

Haberde Dagan'ın "Her iki taraf için de böylesine önemli bir stratejik komşuyla normalleşmenin getireceği iş birliğinden yararlanma fırsatları var." ifadelerine yer verildi.

BAE'li Yusuf el-Beydun: Bu hepimiz için heyecan verici bir an

BAE'li Yusuf el-Beydun'un ise "Bu hepimiz için heyecan verici bir an. Hayatımda böyle bir şey göreceğime inanamazdım." şeklindeki sözleri aktarıldı.

Beydun'un İsrail'in Batı Şeria için kullandığı isim olan "Yahuda ve Samara" ifadesini kullanarak şunlar söylediği kaydedildi:

"Yahuda ve Samara'da neler olduğunu, orada yaşayan insanların çeşitliliğini, aynı maaşları alan, bayramları kutlayan ve birlikte aynı fabrikalarda yan yana çalışan Araplar ile İsraillilerin bir arada yaşadıklarını anlamak, bütün bunlara öncülük eden Şomron Bölge Konseyi Başkanı'nın yanında burada olmak büyük bir onur."

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Bu adımın ardından Abu Dabi'den üst düzey heyet 20 Ekim'de Tel Aviv'i ziyaret etmiş ve İsrail ile BAE arasında vize muafiyeti konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Kaynak: AA