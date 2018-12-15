Yanan petrol kuyusu 12 saattir söndürülemedi

Mısır'da petrol kuyusunda yangın çıktı. Yetkililer 12 saattir yangını söndüremedi

Yanan petrol kuyusu 12 saattir söndürülemedi

Mısır'da sivil savunma ekipleri ülkenin kuzeydoğusunda bulunan bir petrol kuyusunda çıkan yangını 12 saatten beri söndürmeye çalışıyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır'ın kuzeydoğusunda Ras Sidr kentinin 35 kilometre güneyinde bulunan bir petrol kuyusunda yangın çıktı. Ordunun da desteği ile sivil savunma ekipleri yangını söndürmek için 12 saatten beri çaba sarf ediyor.  

Kuyunun derinliği ve içindeki petrolün çok olmasından dolayı yangının halen söndürülemediği ifade edildi.

Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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