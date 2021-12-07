Yaptırımlar İran uçaklarını piste mahkum ediyor

İran Hava Yolu Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Berhor, devlet medyasında yer alan açıklamasında hava yolu şirketlerine yardım talebinde bulundu.

Berhor, ülkedeki uçakların yüzde 50'den fazlasının motor ve diğer yedek parçaların tedarik edilmesiyle ilgili yaptırımlardan kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle tamir edilemediğini ve uçamaz durumda olduğunu söyledi.

Başkan Yardımcısı Berhor, "İran'daki mevcut uçakların 170'i mali kaynak yetersizliği ve yaptırımlar nedeniyle ihtiyaç duyulan yedek parçalar alınamadığı için uçamıyor." dedi.

Yaşanan sorun nedeniyle halkın hava yolu ulaşımından yeterince istifade edemediğini aktaran Berhor, hükümetten bu konuyu öncelikli gündemleri arasına almasını ve yedek parçaların temin edilmesiyle ilgili şirketlere yardımcı olmasını istedi.

İranlı yetkili, sürecin böyle devam etmesi halinde çalışamayan uçak sayısının artacağı ve sorunun daha da büyüyeceği uyarısında bulundu.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar sivil havacılık sektörünü de kapsıyor. Yaptırımlar nedeniyle İran yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı yapamıyor.