Yaralı Husiler için karar

Yemen’in başkenti Sana’nın 50 kilometre kuzeyinde bulunan Husi milislerinin Muscat şehrine geçişleri için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bir uçak gönderileceği bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından çıkışlarına izin verilmeyen Husi milislerin tedavi amacıyla şehirden çıkacakları ifade edildi.

Yemen İç Savaşının başlama tarihi Mart 2015’ten bu yana en ciddi insani krizin yaşandığı Yemen’de halk açlık ve yüksek enflasyonla mücadele ediyor.

Milyonlarca Yemenli açlıkla mücadele ederken, en büyük zararı çocukların gördüğü kaydediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

