Yemen: 2021'deki saldırılarda 1171 sivil öldü ya da yaralandı

Komisyon, ülkedeki insan hakları ihlallerine ilişkin iddialar dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 2021 yılında sivillere yönelik doğrudan ve dolaylı saldırılarda büyük artış gözlendiği ifade edildi.

Geçen yıl bu türden saldırılarda 30'u kadın, 48'i çocuk olmak üzere 403 sivilin hayatını kaybettiği, 85'i kadın, 167'si çocuk 768 sivilin yaralandığı belirtildi.

296 sivilin mayın ve patlayıcı maddelerin infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, saldırıların sorumlularına ilişkin bilgiye yer verilmedi.