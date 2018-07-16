Yemen Başbakanı Dağr'dan Husilere sert tepki

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Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Husileri, Yemen'i yağmalamakla ve halkı mutsuz etmekle suçladı.

Bin Dağr, başkent Sana'daki evinin Husiler tarafından basılması ve eşyalarının yağmalanmasının ardından açıklamada bulundu.

Bin Dağr açıklamasında, "Husiler, memurların maaşları da dahil bütün Yemen'i yağmaladılar ve insanların mutluluğunu ellerinden aldılar." ifadesini kullandı.

Husilerin Yemen topraklarında yolsuzluğu yaygınlaştırdığını, bazı bölgelerin hala onların kontrolü ve "işkencesi" altında olduğunu belirten Bin Dağr, Husilere karşı zafer kazanıncaya kadar federal devlet projesi yolunda yürümeye devam edeceklerini dile getirdi.

Yemen hükümetinde Enformasyon Bakanı Muammer el-Eryani dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Dağr'ın Sana'daki Beyt Bus Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlendiğini ve eşyalarının yağmalandığını duyurmuştu. Bin Dağr, cumartesi günü beraberindeki bakanlarla birlikte geçici başkent Aden'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmişti.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 08:49