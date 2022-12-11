Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, ABD Büyükelçisi ile görüştü

Yemen resmi ajansı SABA'ya göre, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, ABD'nin Sana Büyükelçisi Fagin ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, "Husilerin terör saldırılarının ülkedeki hayatın yanı sıra uluslararası barış ve güvenliğe etkisinin" de ele alındığı kaydedildi.

- 6 aylık ateşkesin ardından Husilerin saldırıları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkes 2 Ekim'de sona ermişti.

Husiler, ekim ayında Hadramevt vilayetinin idari merkezi Mukella kentinde bulunan Dabbe Petrol Limanı ile Şebve'deki En-Nuşeyme Petrol Limanı'nı, 9 Kasım'da da Kuna Limanı'nı hedef almıştı.

Husilerden yapılan açıklamada, "Dabbe Limanı'ndan ham petrol yağmalamaya çalışan bir gemiyi önlemek için küçük bir uyarı olarak saldırıyı gerçekleştirdik." ifadesi kullanılmıştı.

Saldırı, uluslararası düzeyde kınanırken Husilere gerilimi tırmandırmama ve bu tür saldırılara son verme çağrıları yapılmıştı.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.