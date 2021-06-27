Yemen cumhurbaşkanı ABD'ye gitti

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin sağlık kontrolleri için ABD'ye gittiği bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Hadi'nin rutin sağlık kontrolleri için ABD'ye gittiği belirtilirken, konuyla alakalı ayrıntılı bilgi verilmedi.

İran destekli Husilerin eylül 2014'te başkent Sana ve bazı bölgeleri ele geçirmesinin ardından 2015 yılı başında Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Hadi, o zamandan bu yana Riyad'da ikamet ediyor ve ülkeyi oradan yönetiyor.

Şubat 2012'de göreve gelen 76 yaşındaki cumhurbaşkanının, 2011 yılından bu yana kalp rahatsızlığı olduğu için zaman zaman ABD'ye gittiği biliniyor.