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Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, yardımcısını görevden aldı

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'in görevine son verdi.

Ortadoğu 07.04.2022, 07:38
Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, yardımcısını görevden aldı

Yemen Saba haber ajansının haberinde "Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar gereği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer görevden alınmıştır" ifadesi yer aldı.

Kararın Yemen Anayasası, Körfez İşbirliği Konseyinin girişimi, Kapsamlı Ulusal Diyalog sonuçlarına göre ve ülkenin yüksek menfaatlerine uygun olarak alındığı belirtildi.

El-Ahmer Nisan 2016'da söz konusu göreve atanmıştı.

#Yemen #Ali Muhsin elAhmer
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