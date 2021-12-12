Yemen'de 2 mayın patladı: 5 ölü
Yemen'de 2 mayın patladı. 5 sivil hayatını kaybederken 5 sivil ise yaralandı.
Ortadoğu 12.12.2021, 01:39
Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde 2 mayının infilak etmesi sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı belirtildi.
Yemen Mayın Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, patlamaya ilişkin bilgi ve fotoğraf paylaşıldı.
Buna göre, ilk patlama Husilerin Cevf'e bağlı El-Yeteme bölgesinde çöl yoluna yerleştirdiği bir mayının infilak etmesi sonucu gerçekleşti. Patlamada, bir araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.
Yine Husilerin Yeteme ile Marib ilini birbirine bağlayan ana yola tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 3 sivil ölürken, 5'i yaralandı.
Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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