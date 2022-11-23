Yemen'de 2 milyon kişi insani yardımdan mahrum kaldı

OCHA'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, bu yılın temmuz ve eylül ayları arasında 2 milyon kişinin insani yardımların en az bir çeşidine ulaşamadığı kaydedildi.

Açıklamada, Yemen'de insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında yaşanan sıkıntıların çoğunun "bürokratik engellerden" kaynaklandığı bildirildi.

Yardım görevlilerinin yaşadığı sorunların temmuz-eylül döneminde daha önceki aylara göre artış gösterdiği bilgisine yer verilen açıklamada, bu sürede Yemen'in 19 ilinde 673 olay yaşandığı aktarıldı.

Bu olaylardan 307'sinin insani yardım hareketliliğinin engellenmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

İnsani yardım hareketliliği konusundaki olayların yüzde 94'ünün Husilerin kontrolündeki alanlarda görüldüğü, Husilerin Yemen'de insani yardım alanında faaliyet gösteren kadınların yanlarında yakın bir erkek akrabası olmadan hareket etmesine izin vermediği vurgulandı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkes 2 Ekim'de sona ermişti.