Yemen'de 6 partiden hükûmete ve Arap koalisyonuna suçlama

Genel Halk Kongresi, Yemen Islah Partisi, Yemen Sosyalist Partisi, Nasırcı Birlik Örgütü, Arap Sosyalist Baas Partisi, Selefi Reşad Partisi ortak açıklama yaptı.

Hükûmet ve Arap koalisyonunun suçlandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meşru hükûmet, askeri, ekonomik, siyasi ve medya gibi çeşitli alanlardaki sorumluluğunda başarısız olmuştur. Bu durum, Husilerin darbeyle oluşan hakimiyetlerine son vermek ve cumhuriyeti yeniden geri kazanmak hedefiyle çalışan direnişe olumsuz yansımaktadır."

Açıklamada partilerin, Arap koalisyonunun kendilerine verilen görevi yerine getirirken ortaya koyduğu kötü idare ve gösterdiği kötü performansı şaşkınlıkla izlediği belirtildi.

Marib'de hayati öneme sahip ulusal bir savaşta gösterdiği başarısızlıktan dolayı meşru yönetimi kınayan siyasi partiler, bu durumdan doğan sonuçların tüm sorumluluğunun hükûmette olduğunu bildirdi.

Hükûmetin kuruluşuna katkı veren ve Arap koalisyonuyla sıkı ilişkileri olan söz konusu siyasi partiler ilk kez böyle bir tavır sergiliyor.