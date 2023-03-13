Yemen'de barış umudu doğdu

Yemen'de Başkanlık Konseyi Üyesi Abdullah el-Alimi, İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasının, ülkedeki savaşın sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması konusunda "motivasyon" sağlamasını ümit ettiğini belirtti.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre Alimi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD'nin Sana Büyükelçisi Stephen Fagin ile bir araya geldi.

Alimi, Suudi Arabistan-İran anlaşmasının, Yemen'deki İran müdahalesinin durdurulması için bir başlangıç​​, savaşı durdurmak, darbeyi sona erdirmek ve devleti yeniden kurmak temelinde kalıcı ve kapsamlı bir barış anlaşmasına varmak için bir motivasyon olmasını umduğunu aktardı.

ABD'nin Sana Büyükelçisi Fagin de ülkesinin "Yemen'in güvenliği, istikrarı ve birliğinin yanında yer aldığını, ayrıca siyasi çözüm ve barışa ulaşma çabalarına destek verdiğini" aktardı.

Yedi yıl sonra diplomatik ilişkiler yeniden başlıyor

İran ile Suudi Arabistan, 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İki ülke arasında varılan anlaşma, 10 Mart'ta İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamayla duyurulmuştu.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.