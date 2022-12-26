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Yemen'de bina çöktü: 9 kişi yaşamını yitirdi, 8 yaralı

Yemen’in Al Bayda ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Meydana gelen olayda 9 kişi yaşamını yitirdi, 8 yaralı.

Ortadoğu 26.12.2022, 06:56
Yemen'de bina çöktü: 9 kişi yaşamını yitirdi, 8 yaralı

Yemen’in Al Bayda kasabasına bağlı Dajrah köyünde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında olay yerine gelerek yaralıları enkazdan çıkarmaya çalışan 3 sağlık görevlisinin bulunduğunu aktararak, hayatını kaybeden 6 kişinin ise aynı aileden olduğunu söyledi.

Yetkililer, 12 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığını açıkladı.

Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA
#Yemen #Bina
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