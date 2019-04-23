Yemen'de çatışmalar devam ediyor, 5 kişi öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Yemen'in Taiz kentindeki çatışmalarda 5 kişinin öldüğünü, 91 kişinin yaralandığını açıkladı.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Taiz'de hükümet güçleri ile güvenlik güçlerince aranan silahlı bir gruba bağlı militanlar arasında cuma gününden bu yana çatışmalar yaşandığı belirtildi. Çatışmalarda 5 kişinin öldüğü, 91 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yaralıların ve sağlık ekiplerinin, çatışmalar nedeniyle hastanelere ulaşımında sıkıntılar yaşandığı vurgulanan açıklamada, taraflara, yaralıların ve hastaların sağlık hizmetine ulaşmasında kolaylık sağlama çağrısında bulunuldu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.