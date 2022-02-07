Yemen'de çatışmaları takip eden gazeteci öldürüldü

Yemen Enformasyon Bakan Vekili Abdulbasit el-Kaidi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, basın mensubu Mervan Yusuf'un Hacce kentine bağlı Harad ilçesinde çatışmaları takip ederken yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kaidi, Yusuf'un ailesine taziyelerini ilettiklerini belirtti.

Husiler, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen ordusu dün Husilerle yaşanan çatışmalar kapsamında Harad kentinin ordu güçleri tarafından kuşatıldığını duyurmuştu.

Husilerin kontrolündeki Harad, konum olarak Yemen'in en önemli kentlerinden biri ve Suudi Arabistan'a bağlı hayati öneme sahip kara limanını içeriyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgesinde çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar 377 bin kişinin hayatına mal olmasının yanı sıra 126 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açtığı ifade ediliyor.