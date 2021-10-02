Yemen'de çıkan çatışmada 6 kişi öldü

Yemen'in geçici başkenti Aden ilinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Hizam el-Emni güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin görgü tanıkları ve güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, daha önce GGK'ye bağlı olan silahlı grup İmam en-Nubi liderliğinde GGK'den ayrıldı. Daha sonra taraflar arasındaki gerginlik silahlı çatışmaya dönüştü.

Hizam el-Emni güçlerinin, Aden'e bağlı Krater kentinin Et-Tavile semtine sabah saatlerinde baskın düzenlemesi sonucu silahlı gruplarla arasında çatışma çıktı.

Çatışmalarda 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, Hizam Emni güçlerinin Aden komutanı Tuğgeneral Celal er-Rabi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

GGK'ye bağlı Hizam Emni güçleri, 10 Ağustos 2019'da Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele geçirmişti.