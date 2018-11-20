Yemen'de çocukların yüzde 80'i yardıma muhtaç

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle Dünya Sağlık Örgütü Yemen Ofisinin sosyal medya sitesi Twitter'daki resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Yemen'de savaş nedeniyle ülkedeki çocuk nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan 11 milyondan fazla çocuk insani yardıma muhtaç" denildi.

Açıklamada ayrıca ülkede 3,5 yılı aşkın süredir devam eden savaşın yükünü en çok çocukların çektiği ifade edildi.

Dünyanın zaten en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, milyonlarca kişinin açlıkla mücadele ettiği Yemen'de her 10 dakikada 1 çocuk hayatını kaybediyor.

Yemen'de 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, 15:54