Yemen'de El-Kaide operasyonu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Şebvaniye Seçkin Güçleri'nden yapılan yazılı açıklamada, kentin Said ilçesindeki Muzib Vadisi'nde El-Kaide'nin mevzilerine düzenlenen askeri operasyonda 6 militanın öldüğü, aralarında yaralananların bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, operasyon sırasında Şebvaniye Seçkin Güçleri'nden 3 kişi yaralandı.

Operasyonun "başarılı" olduğu belirtilen açıklamada ayrıca, orta ve hafif silahların da ele geçirildiği kaydedildi.

El-Kaide örgütü Yemen'in doğu ve güney illerinde zaman zaman askeri karargâhları ve emniyet noktalarını hedef alıyor.

Emniyet güçlerinin birçok ilde yürüttüğü operasyonlara rağmen çok sayıda asker söz konusu saldırılarda hayatını kaybetti veya yaralandı.