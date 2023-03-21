Yemen'de esir takası

Yemen hükümeti ve Husiler, esir takası konusunda anlaştı. Aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de olduğu 887 kişinin karşılıklı serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemen hükümeti ile Husiler arasında Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de başlayan esir takası görüşmeleri sona erdi.

Yemen ve Husileri temsil eden heyetler, "alıkonanlar, esirler ve kaçırılanlar" dosyasıyla ilgili müzakerelerin ardından ilk anlaşmaya vardı.

Yemen hükümetinin açıklamasında, Husiler ile yapılan anlaşmadan memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, 181'i hükümet tarafından, 19'u koalisyon güçlerinden olmak üzere 887 kişinin serbest bırakılmasına karar verildi.

İdama mahkum edilen 4 gazeteci salıverilecek

Yemen hükümetinin esir takası müzakere heyetinden İnsan Hakları Bakan Yardımcısı Macid Fadail, Husiler tarafından idama mahkum edilen 4 gazeteci ve önde gelen bazı askeri ve güvenlik yetkililerinin de anlaşmanın ilk aşaması uyarınca salıverileceğini söyledi.

Fadaıl, eski Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi Nasır Mansur, eski Savunma Bakanı Mahmud es-Sabihi, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmar'ın çocuklarının da anlaşma kapsamında yer aldığını ifade etti.

Fadail ayrıca anlaşmanın ilk aşaması tamamlandıktan sonra diğer aşamalara geçileceğini kaydetti.

BM tarafından ve Husilerden henüz anlaşmaya ilişkin açıklama yapılmadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 11 Mart'ta Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin 7'nci Toplantısı'nın İsviçre'de başladığını duyurmuştu.

Stockholm Anlaşması ve esir takası

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve İran destekli Husiler arasında 2018'de "esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla" ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmişti. Bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 kişi serbest bırakılmıştı.

Nisan 2020'de Husilerin sözde mahkemesi, Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuyla işbirliği yapmakla suçlanan Tevfik el-Mansuri, Abdulhalık İmran, Ekrem el-Velidi ve Haris Hamid adlı 4 gazeteci hakkında idam cezası vermişti.

Husiler, 28 Mart 2022'de de her iki taraftan toplam 2 bin 223 esirin takası konusunda anlaştıklarını duyurmuş ancak tarafların karşılıklı suçlamaları nedeniyle bu süreçte ilerleme kaydedilmemişti.

Yemen hükümeti de ülkenin güneybatısındaki Taiz iline düzenlenen saldırının ardından 29 Ağustos'ta Husilerle Ürdün'de yürütülen görüşmeleri askıya aldıklarını açıklamıştı.