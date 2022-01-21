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Yemen'de hapishaneye saldırı: Onlarca ölü var

Yemen'in kuzeyindeki hapishaneye Arap koalisyonu tarafından düzenlenen hava saldırısında onlarca kişi öldüğü belirtildi.

Ortadoğu 21.01.2022, 21:52
Yemen'de hapishaneye saldırı: Onlarca ölü var

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, hava saldırısının İran destekli Husilerin kontrolündeki Saada bölgesindeki Remand Hapishanesi'ne düzenlendiği kaydedildi.

Dün gece düzenlenen saldırı sonrası ölü ve yaralıların El-Cumhuriye Hastanesine nakledildiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre 70 kişinin öldüğü, 138 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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#Yemen #hapishane #saldırı
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