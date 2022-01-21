Yemen'de hapishaneye saldırı: Onlarca ölü var
Yemen'in kuzeyindeki hapishaneye Arap koalisyonu tarafından düzenlenen hava saldırısında onlarca kişi öldüğü belirtildi.
Ortadoğu 21.01.2022, 21:52
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, hava saldırısının İran destekli Husilerin kontrolündeki Saada bölgesindeki Remand Hapishanesi'ne düzenlendiği kaydedildi.
Dün gece düzenlenen saldırı sonrası ölü ve yaralıların El-Cumhuriye Hastanesine nakledildiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre 70 kişinin öldüğü, 138 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Kaynak: AA
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