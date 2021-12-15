Yemen'de hükümet güçlerine ağır darbe: Komutan öldürüldü

Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerinin Marib'deki operasyonlarından sorumlu isim çatışmalarda yaşamını yitirdi.

AFP'nin hükümet kaynaklarından aktardığı habere göre, Marib cephesinde hükümet güçlerinin askeri operasyonlarını komuta eden Nasır ez Zubeydani de dahil olmak üzere 28 asker öldü.

İran destekli Husilerle yaşanan çatışmalarla Zubeydani'nin öldürülmesinin hükümet güçlerinin bölgede yaşadığı en ağır kayıplardan biri olduğu değerlendiriliyor.

Stratejik açıdan önemli Marib kenti Mansur Hadi hükümeti güçlerinin elinde bulunuyor.

22 Şubat 2021'de Husiler Marib'i almaya yönelik bir saldırı başlatmıştı. Marib çevresi Husilerce kontrol altına alınsa da, Husiler ağır kayıplara rağmen şehre yaklaşmayı başaramadı.

Yemen'de kilitlenen savaştaki dengelerin, petrol zengini ve ülke içi ulaşım açısından stratejik konumda olan Marib şehrinin el değiştirmesi durumunda Husilerin lehine değişeceği tahmin ediliyor.

2014'ten bu yana devam etmekte olan Yemen iç savaşında 120 bin ila 230 bin kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News