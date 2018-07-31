Yemen'de Husiler askeri deniz operasyonlarını durduracak

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Yemen'de Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, ülkede belirli bir süre için "askeri deniz operasyonlarını durdurma" girişimi başlattıklarını duyurdu.

Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun Yemen'deki krizin çözümünün siyasi olduğu konusundaki görüşlerini ve barış çabalarını göz önünde bulundurarak böyle bir girişim başlattıklarını ifade etti.

Husi, girişimin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından kabul görmesi ve benzer bir adım atılması halinde tüm cepheleri kapsayacağını kaydetti.

Konuyla ilgili Yemen'deki meşru yönetimden henüz bir açıklama yapılmadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki çatışmaların sona ermesi ve ülkedeki krizin çözümü için yeniden müzakerelere başlanması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Griffiths'in müzakerelere yeniden başlanması amacıyla Yemenli taraflara bazı öneriler sunduğu bildirilmişti.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, daha önce yaptığı açıklamada, Griffiths'in öneri paketinin Husilerin Hudeyde'den çekilmesini ve yerlerini Yemen İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçlerin almasını içerdiğini belirtmişti.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı.