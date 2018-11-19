Yemen'de Husilerden

Yemen'de Husiler, ülkede barışın sağlanması için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze atılmasına son verilmesi girişiminde bulundu.

Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen resmi makamlarını, Suudi Arabistan, BAE ve diğer müttefiklere yönelik füze ve insansız hava araçları kullanımını durdurmaya çağırdı.

Husi, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri barış istiyorsa adil ve onurlu bir barışın sağlanması için bütün cephelerdeki askeri operasyonları durdurmaya da hazır olduklarını" ifade etti.

Söz konusu girişimin, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in insansız hava araçları ve füze kullanımına son verilmesi talebini yerine getirmek, barışın tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemek ve Yemen'e yönelik saldırıların devam etmesinin gerekçesini ortadan kaldırmak için başlatıldığı kaydedildi.

Husilerin girişimiyle ilgili olarak koalisyon güçlerinden henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de Husiler kimlerdir? - Taha Dağlı

1992 yılında kurulan bir grup. İran tarafından destekleniyor. Mezhep olarak tam anlamıyla Şiiliği karşıladıkları söylenmiyor ama İran'ın Yemen'deki silahlı güçleri olarak biliniyor.

Irak, Yemen, Suriye ve Lübnan. Bu dört ülkede İran'ın ciddi etkisi var. İran bu etkiyi oluştururken hepsinde silahlı güçler kurdu.

Irak'ta Haşdi Şabi, Lübnan ve Suriye'de Hizbullah, Yemen'de ise Husi militanları.

2014 sonlarında Yemen'de İran desteğiyle Husi grupları ayaklandı ve darbe girişiminde bulundular. Başkent Sana'yı işgal ettiler. O işgal halen devam ediyor.

Suudi Arabistan o dönemde yanı başındaki Yemen'de iktidardaki İhvan eğilimli siyasi parti olan Islah hareketine karşı İran destekli Husilerin darbesine sessiz kaldı. Aslında Suudi Arabistan, Müslüman kardeşler tehlikesini, İran tehlikesinin üzerinde gördü. Ya da önceliği ihvana verdi diyebiliriz.

Kral Selman 2015 Ocak ayının sonunda tahta çıkınca Yemen'deki Husi militanlarının işgaline sert tepki verdi. Birkaç içinde bir koalisyon gücü oluşturdu ve İran destekli Husi militanlarına yönelik operasyon başlattı.

Amerika o dönemde Suudi Arabistan'ı yalnız bıraktı diyebiliriz. Yemen'deki operasyona tam olarak destek çıkılmadı. Obama döneminde Suudi Arabistan-ABD ilişkilerindeki krizlerin başlıca sebebi Obama'nın İran'a yönelik yakınlığıydı.

Yemen'de Husiler son olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzelerle saldırdı. Ondan önce balistik füze fırlatmışlardı. Ve yine son günlerde Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçağını düşürdüler. Tüm bunlar olurken Suudi Arabistan, ABD'den 12 milyar dolarlık silah satın aldı. Suudi Arabistan veliaht Prensi ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Muhammed Bin Selman'ın son Washington ziyaretinde ABD Başkanı Trump, silah kataloğu üzerinden tanıtıp yapıp, Suudi Arabistan'a sattıkları savaş uçakları, tanklar ve silahları fiyatlarıyla göstermişti. O olay sonrası 1 milyar dolarlık yeni silah satışı da yapıldı.

3 yıla yakın süredir devam eden bir operasyon var. Ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon bundan sonuç alabilmiş değil.

İran bu operasyonda Husi militanlarının en büyük destekçisi oldu. İran olmasa Suudi Arabistan istediği sonucu alırdı.

Ali Abdullah Salih Arap baharı döneminde Suudi Arabistan'la birlikte hareket ediyordu. Başkanlığı bıraktıktan sonra kontrolündeki silahlı güçlerle birlikte Husi militanlarının yanında yer aldı. Son süreçte ise saf değiştirdi. Bunun bedelini de canıyla ödedi. Husi militanları Ali Abdullah Salih'i öldürerek Suudi Arabistan'a bir mesaj verdi.

Haziran ayındaki Katar krizi ile Kasım ayındaki Lübnan krizleri, Suudi Arabistan-İran gerginliğinin sonuçlarıydı. Suudi yönetimi Katar'ı da Lübnan'ı da İran'la birlikte hareket etmekle suçladı. Ama bu iki krizden de umduğu sonuçları aldı diyemiyoruz.

Yemen'de bir vekalet savaşı var. Ve Husiler bu savaşta son 2 ayda iki kez balistik füzelerle direk Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Bu denklemde İran ile Suudi Arabistan'ın bireysel olarak bir savaşa tutuşmaları çok beklenen bir durum değil ancak vekalet savaşı olarak Lübnan gibi diğer ülkeler üzerinden yeni bir çatışma alanı çıkabilir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 07:17