Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar bin 929'dan fazla can aldı

Yemen İnsan Hakları İhlallerini İzleme Koalisyonu, "4 Nisan Dünya Mayın Bilincini Geliştirme Günü" münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Ülkede savaşın sürdüğü 7 yılda Husilerin pek çok il, bölge ve araziyi nasıl mayın tarlalarına dönüştürdüğünün yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, bu süre zarfında 18 ilde mayınların patlaması sonucu 357'si çocuk, 146'sı kadın, 83'ü yaşlı olmak üzere 1929'u aşkın can kaybının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Husilerin mayınları, Yemenlilerin gündelik faaliyetlerde bulunduğu, tarım arazileri, meralar ve yerleşim alanlarına yerleştirdiği vurgulandı.

Döşenen mayın sayısı bir milyonu aşıyor

Yemen Mayın Gözlemevi'nden daha önce yapılan açıklamada da 2021'in başından bu yana yere döşenen mayınların patlaması sonucu 176 sivilin öldüğü, 187'sinin yaralandığı bildirilmişti.

Yemen hükümet yetkililerin açıklamalarına göre, Husiler tarafından ülkenin birçok bölgesine döşenen mayın sayısı bir milyonu aşıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.