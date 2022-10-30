Yemen'de Husilerle çıkan çatışmada Güney Geçiş Konseyi'nden iki asker öldü
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Yemen'in güneybatısındaki Lahic kentinde Husilerle çıkan çatışmalarda kendilerine bağlı iki askerin öldüğünü duyurdu.
Ortadoğu 30.10.2022, 10:51
GGK'ya bağlı Güney Kalkanı sitesinde Güney Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı yazılı açıklamada, Husi milislerinin Lahic kenti kuzeyindeki Kereş cephesine gelişigüzel topçu atışlarıyla yeniden saldırıya geçtiği belirtildi.
Açıklamada, bu saldırı sonucu cephedeki iki askerin hayatını kaybettiği birinin de yaralı olduğu kaydedildi.
Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.
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