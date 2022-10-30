Yemen'de Husilerle çıkan çatışmada Güney Geçiş Konseyi'nden iki asker öldü

GGK'ya bağlı Güney Kalkanı sitesinde Güney Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı yazılı açıklamada, Husi milislerinin Lahic kenti kuzeyindeki Kereş cephesine gelişigüzel topçu atışlarıyla yeniden saldırıya geçtiği belirtildi.

Açıklamada, bu saldırı sonucu cephedeki iki askerin hayatını kaybettiği birinin de yaralı olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.