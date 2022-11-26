Yemen'de ilaç sıkıntısı

Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı, Yemen'de böbrek yetmezliği bulunan hastaların çektiği ilaç sıkıntısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Husilere ait haber ajansında yayımlanan açıklamada, Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde ilaç ve özel solüsyon bulunamadığı için yaklaşık 5 bin böbrek hastasının hayatının risk altında olduğu belirtildi.

Diyaliz merkezlerinde 2023 yılında kullanılacak ilaç ve ekipman stoku bulunmadığına işaret edilen açıklamada, uluslararası kurumlara ve insani yardım kuruluşlarına "böbrek yetmezliği olan hastalar için ilaç temin edilmesi" çağrısı yapıldı.

- Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkes 2 Ekim'de sona ermişti.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.