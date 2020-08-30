Yemen'de Islah Partisi yetkilisine suikast

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi yetkililerinden Avad Fedak'ın Aden'de kimliği bilinmeyen kişilerin açtığı ateş sonucu öldüğü belirtildi.

Parti'nin Aden şubesi basın sorumlusu Halid Haydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği bilinmeyen kişilerin Aden'e bağlı El-Mansura ilçesinde aracıyla seyir halindeki Fedak'a ateş açtığını söyledi.

Görgü tanıkları, hastaneye kaldırılan Fedak'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti.

Yemenliler, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE), Aden'de Islah Partisi yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda imam, hatip, komutan ve hakime suikast düzenlemekle suçluyor.

Kaynak: AA