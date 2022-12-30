Yemen'de mayın patladı: 1 ölü

Yemen Mayın Gözlemevi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hudeyde'nin Dureyhimi ilçesinde yola döşenen mayın, sivillerin geçişi sırasında infilak etti.

Patlamada bir sivil hayatını kaybetti, 1'i çocuk iki sivil de yaralandı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İran destekli Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.