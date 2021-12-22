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Yemen'de ordu komutanına silahlı saldırı

Yemen'in Ebyen ilinde hükümete bağlı bir askeri komutanın silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

Ortadoğu 22.12.2021, 07:55
Yemen'de ordu komutanına silahlı saldırı

AA muhabirinin adını vermek istemeyen bir güvenlik kaynağından aktardığı bilgiye göre, Ebyen ilinin doğusundaki Şakra kenti Acil Müdahale Birliği Komutanı Salih el-Mihdar silahlı kişilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak, Mihdar'ın başına isabet eden 4 kurşunla yaşamını yitirdiğini, saldırganların olay yerinden kaçtığını söyledi.

Hükümete bağlı güçlerle Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler tarafından bölüşülen Ebyen ili faili meçhul olaylarla dikkati çekiyor.

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#Yemen
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