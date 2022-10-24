Yemen'de petrol sevkiyatı yapan tankerlere yönelik saldırıda bir asker öldü

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Güvenlik Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hadramevt iline bağlı El-Abr ilçesinde, 101. Polis Hava Tugayı'nın korumasında yapılan petrol sevkiyatı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, birinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, güvenlik birimlerinin failleri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattığı aktarıldı.

Açıklamada, olay sonucu oluşan hasara ve saldırıyı düzenleyen gruba ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.