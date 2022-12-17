Yemen'de savaş kalıntıları infilak etti: 2 ölü

Husilere bağlı El-Mesira kanalında yayımlanan haberde, "Sada iline bağlı Es-Safra ilçesinde düşmanın patlayıcı savaş kalıntılarının infilak etmesi sonucu iki vatandaş öldü." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, patlayıcının hangi tarafa ait olduğuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Hudeyde iline bağlı Hays ilçesinde de dün yola yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetmiş, bir çocuk yaralanmıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çeşitli bölgelere yerleştirilen mayınlar ve savaş kalıntıları olan diğer patlayıcılar, siviller için tehdit oluşturuyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, İran destekli Husiler iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.