Yemen'de sel 50 binayı yerinden söktü

Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda bina ve tarım arazisi zarar görürken, hayvanlar da telef oldu.

Ülkede uma günü başlayan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Ez-Zehra, El-Kanavis ve El-Luhayye ilçelerinde sel sebebiyle 13 kişi öldü.

Habere göre, selde 50 bina yerinden söküldü, yüzlercesi zarar gördü, onlarca hektar tarım arazisi su altında kaldı, yüzlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: AA