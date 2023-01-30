Yemen'de yeni bir askeri birim kuruldu

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, "Vatan Kalkanı" adlı yeni bir askeri birim kurulması kararı alındığını duyurdu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Alimi, Vatan Kalkanı adlı birimin Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı olacağını belirtti.

Vatan Kalkanı güçlerinin sayısının, görevlerinin ve harekat alanının başkomutan sıfatıyla Alimi tarafından belirleneceği aktarıldı.

Alimi'nin Vatan Kalkanı biriminin komutanı olarak Tuğgeneral Beşir Seyf es-Subeyhi'yi atadığı bildirildi.

Yemen'de geçen yılın nisan ayında Reşad el-Alimi'nin başkanlığında 8 üyeyle kurulan Başkanlık Konseyinin ilk kez bir askeri birim oluşturma kararı aldığı da kaydedildi.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.