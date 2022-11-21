Yemen'de yılbaşından 15 Kasıma kadar 92 çocuk öldürüldü

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Uluslararası sivil toplum kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfından (Save The Children) yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak-15 Kasım 2022 tarihlerinde Yemen'de toplam 92 çocuğun öldüğü bildirildi.

Açıklamada aynı süre içinde yaralanan çocuk sayısının ise 241 olduğu belirtildi.

Ortalama günde bir çocuğun yaralandığı ifade edilen açıklamada, Yemen'de çekişmenin tırmanışta olduğu işaret edilerek savaşan tarafların sivillere karşı saldırı ve şiddete engel olmaları istendi.

Ölümlerin savaş şartlarından dolayı gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada çocukların ölüm nedenlerine dair bilgi verilmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükûmetine destek veriyor.