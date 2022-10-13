Yemen'deki Arap koalisyonu ile Husi heyetlerden karşılıklı esir ziyareti

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, iyi niyet göstergesi ve ülkede ateşkesin yeniden uzatılması için güven tazeleme çalışmalarının bir parçası olarak koalisyonun Husilerin elindeki, Husilerin de koalisyonun elindeki esirlerini ziyaret ettiğini ifade etti.

Ziyaretin içeriğine ilişkin bilgi vermeyen ve "bunun ateşkesin kazanımlarından biri" olduğunu söylemekle yetinen Maliki, Arap Koalisyonunun esirler meselesine önem verdiğini ve savaş esirlerinin tümünün serbest kalması ve bu dosyanın kapanması için çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ile Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

- Ürdün görüşmeleri ve Stockholm Anlaşması

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de "esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla" ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını Ekim 2020'de gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri daha sonra, BM himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması çerçevesinde Ocak 2019, Şubat 2019 ve Şubat 2020'de 3 kez Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirildi.

Tarafların elindeki esir sayısına ilişkin ise net bilgi bulunmuyor.