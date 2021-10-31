Yemen'deki bombalı saldırıda ölü sayısı 12'ye çıktı

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, yaptığı yazılı açıklamada, Aden Havalimanı girişinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini ifade eden İryani, saldırının, Yemen hükümetinin, ülkede istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına zarar verme amacı taşıdığını ve sadece Husilerin işine yaradığını kaydetti.

Öte yandan, Aden'deki Güvenlik Komitesi, havalimanındaki uluslararası uçuş trafiğinin devam ettiğini bildirdi.

Aden Havalimanı girişinde dün akşam gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.