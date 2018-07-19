Yemen'deki çatışmalarda 30'dan fazla Husi öldü

Yemen ordusu basın merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Saada'nın Bakim ilçesindeki çatışmalarda 30'dan fazla Husinin öldürüldüğü belirtildi.

Yemen'deki çatışmalarda 30'dan fazla Husi öldü

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Yemen'in kuzeyindeki Saada kentinde Husilerle girilen çatışmada, 30'dan fazla Husinin öldüğü bildirildi.

Yemen ordusu basın merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği orduya bağlı birlikler, Bakim ilçesinde Husilerle çatışmaya girdi. Birlikler, ilçenin merkezinde yer alan El-Abd Dağları bölgesini kurtararak Husilerin kullandığı ikmal hattını kesti.

Çatışmalarda 30'dan fazla Husinin öldüğü, 4'ünün esir alındığı kaydedildi.

Orduya bağlı birlikler dün akşam saatlerinde de Bakim ilçesine yakın Mezher köyünü Husilerden kurtarmıştı.

Hükümet güçleri, Mayıs 2011'den bu yana Husilerin kontrolündeki Saada'yı ele geçirmek için ilerleyişini sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 08:43
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