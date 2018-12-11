Yemen'deki esir ve tutuklu listeleri paylaşıldı

İsveç'teki Yemen müzakerelerine katılan Yemen hükümeti ile Husilerin heyeti, serbest bırakılacak esir ve tutuklu listelerini, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisine teslim etti.

Yemen hükümeti heyeti üyelerinden Rana Ganim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Yemen hükümeti ile Husiler) İki taraf da esir, tutuklu, kaçırılan ve zorla kaybedilenlerin listelerini Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisine teslim etti." dedi.

Tarafların BM ofisi aracılığıyla karşı tarafın listesini teslim alacağını aktaran Ganim, yeni isimleri içeren ek liste konusunda da anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Toplantılarda Yemen hükümetini temsil eden heyette bulunan Muhammed el-Amiri, BM Yemen Özel Temsilcisi'nin ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'yle (ICRC) üç iş birliği komitesi kurulmasının ardından esir ve tutuklu isimlerinin paylaşıldığını aktardı.

Aralarında yüksek denetim, ölü ve kayıplarla ilgili olanlar da dahil komitelerin üye ve görevlerinin yakında açıklanacağını kaydeden Amiri, hükümet heyetinin ilk adım olarak, BM'nin 2216 sayılı kararında zikredilen Yemen Savunma Bakanı Tümgeneral Mahmud es-Subeyhi, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kardeşi Tümgeneral Nasır Mansur Hadi, Tuğgeneral Faysal Receb ve Islah Partisi yöneticilerinden Muhammed Kahtan olmak üzere 4 ismin serbest bırakılması gerektiğini vurguladığını ifade etti.

Hükümet heyetinin listesinde 8 bin 576 kişi var

İsveç'teki hükümet heyeti başkanı Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8 bin 576 ismin yer aldığı nihai olmayan bir liste sunduklarını, anlaşmaya göre listeye ekleme yapılabileceğini kaydetti.

Stockholm müzakere merkezinde basın mensuplarına dağıtılan Yemen hükümet kaynaklarına dayandırılan bildiride, hükümet heyetine ait listenin Bahai inancı mensupları ve son Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in ailesinden isimleri de içerdiği belirtildi.

Hükümetin 2015'ten bu yana Husiler tarafından keyfi olarak 18 bin 750 kişinin alıkonulduğunu ve 132 tutuklunun işkence altında hayatını kaybettiğini belgelediği kaydedilen bildiride, hükümet heyetinin Husilerin bu alıkoymaları tekrarlamaması için açık güvenceler ve gazeteciler için basın özgürlüğü talep ettiği aktarıldı.

Listeler 15 bin kişiyi kapsıyor

Husilere ait El-Mesira kanalında yer alan Husi kaynaklarına dayandırılan habere göre, iki tarafın esir ve tutuklu listeleri yaklaşık 15 bin ismi içeriyor.

Haberde, iki tarafın da dosyaları incelemek, isimleri ve durumlarını kontrol etmek için iki hafta, mülahazalarını sunmak için bir hafta ve diğer tarafın mülahazalarına cevap vermek için bir hafta daha olmak üzere toplam 4 haftasının olduğu kaydedildi.

Üzerinde anlaşmaya varılan durumların, Hadramevt'teki Seyun ve Sana havalimanlarından esirlerin nakil işlemini gerçekleştirmeyi üstlenen Kızılhaç'a iletileceği, anlaşmanın uygulama süresinin, ilan tarihinden itibaren 40 gün olacağı aktarıldı.

Yemen istişare toplantıları

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Yemen istişare toplantıları, 6 Aralık'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de başlamıştı.

Yemen hükümeti ile Husilerin hazır bulunduğu, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in yürüttüğü görüşmelerde, esir ve tutukluların serbest bırakılması, Hudeyde'deki çatışmalar, Merkez Bankası'nın durumu, Taiz ablukası, insani yardımların ulaştırılması ve Sana Havalimanı'nın durumu gibi taraflar arasındaki tartışmalı meseleler masaya yatırılıyor.

İstişare toplantılarının 13 Aralık'a kadar sürmesi bekleniyor.

Yemen'de, eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih’in görevini bırakmak zorunda kaldığı 2011'deki halk ayaklanmasının ardından istikrar ve güvenlik sorunu devam ediyor.

Yemen, yönetimde daha fazla söz sahibi olmak isteyen İran destekli Husiler'in, 2014'ün son aylarında silah zoruyla hakimiyetini arttırması ve başkent Sana'da hükümete darbe yapmasıyla şiddet sarmalına girdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun da Mart 2015'te Husilere karşı operasyon başlatmasıyla ülkedeki gerilim giderek arttı. Dört yılı geride bırakan savaş, Yemen'in zayıf ekonomisini ve altyapısını yıkım seviyesine getirdi ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "dünyanın en büyük insani felaketi" şeklinde tanımlanan drama dönüştü.