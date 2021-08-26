'Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi'

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine bomba yüklü bir İHA gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın, Hava Savunma Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Husilerin sivilleri hedef almaya devam ettiği, koalisyon güçlerinin ise buna karşı gerekli önlemleri aldığı ifade edilen açıklamada, bunun Husilerin son 24 saat içinde Suudi Arabistan'a gönderdiği ve imha edilen ikinci İHA olduğu kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

AA