Yemen'den iddia: BAE askerlerini çekmedi

Kayzan, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın ülkesinin "Yemen'deki askeri varlığını geçen yıl ekim ayında sonlandırdığına" ilişkin açıklamasına Twitter hesabından cevap verdi.

Yemenli hükümet yetkilisi, paylaşımında BAE'ye hitaben, "Dünya, medya sayesinde küçük bir köy ve sizin hâlâ Yemen'de olduğunuzu herkes biliyor." ifadesini kullandı.

BAE'ye askerlerini Sokotra, Belhaf ve Meyyun'dan çekmeleri ve milisleri silahlandırmaya son vermeleri çağrısı yapan Kayzan, BAE makamlarından meşru düzeni ve Yemen hükümetini gerçek anlamda desteklemelerini istedi.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Gargaş, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiği" yönündeki açıklamasının ardından dün Twitter hesabından, "BAE, savaşın sona ermesi için Yemen'deki askeri varlığını geçen ekim ayında sonlandırdı." paylaşımında bulunmuştu.

AA