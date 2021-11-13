Yemen'den gelen haberler kafa karıştırıyor

Hükümet güçlerinin Hudeyde iline bağlı Et-Tuhayta'dan çekildiği ve Husi milislerin kente girdiğine dair haberlerin ardından, hükümete destek veren Ortak Askeri Güçlerden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, çekilmenin gerçekleştiği bölgelerin, Stockholm Anlaşması hükümleri gereğince silahtan arındırılmış ve siviller için güvenli bölgeler olduğu ifade edildi.

Çekilme kararının, Husilerin ihlallerine rağmen hükümet güçlerinin uygulanması konusunda ısrarcı olduğu Stockholm Anlaşması'nda belirtilen yeniden konuşlandırma planı doğrultusunda alındığı belirtilen açıklamada, bunun ulusal savaşın bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ortak Askeri Güçlere Hudeyde ilinin kurtarılması için yeşil ışık yakılmadığı ve Husi milislerin sonunu getirebilecek stratejik hedefi gerçekleştirmesine izin verilmediği aktarıldı.

Yemen haber ajansı SABA ise Hudeyde Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesinde hükümeti temsil eden grubun konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, Batı sahilinde yaşananların hükümetin bilgisi dahilinde olmadığı ve önceden komitedeki hükümet grubuyla koordinasyon kurulmadığı ifade edildi.

Yeniden konuşlandırma için Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA) ile de koordinasyon kurulması gerektiğine değinilen açıklamada, Husilerin, hangi koşulda olursa olsun hükümetin kontrol alanlarında ilerleme sağlamasının Stockholm Anlaşması'nın ruhuna uymadığı ve uluslararası toplumun buna karşı net tavır alması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, UNMHA da Ortak Askeri Güçlerin Hudeyde'deki bazı cephelerden çekilmesi ve Husilerin bu bölgeleri ele geçirmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili kendilerine önceden bilgi verilmediğini kaydeden UNMHA, olayın iç yüzünü öğrenmek için taraflarla iletişim kurulduğunu aktardı.

Tuhayta'da hava saldırılarında sivillerin öldüğü yönündeki haberlerin endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, temas hatlarının değiştiği bölgelerdeki vatandaşların can güvenliğinin korunması çağrısı yapıldı.

Yemen'de 11 Kasım'da hükümete destek veren 5, 6 ve 21. Amalika Tugaylarının ülkenin batı sahilinde Husilerle temas hattının ön cephelerinden Hudeyde'nin 163 kilometre güneyindeki Hoha kentine, 1. tugayın ise ülkenin güneyindeki Aden iline bağlı Bir Ahmed bölgesine çekildiği belirtilmişti. 12 Kasım'da ise Husilerin, Hudeyde iline bağlı Tuhayta kentini ele geçirdiği bildirilmişti.