Yemen'den Taiz'de operasyon: 3 Husi öldürüldü

Orduya bağlı Taiz Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Taiz'in batısındaki mevzilerine operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, operasyonda 3 Husi milisin öldüğü ve üzerlerindeki silahların ele geçirildiği aktarıldı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan, yerel basında yer alan habere göre, Husilerin Taiz'in güney ve batısındaki Sılv ve Ed-Dabab ilçelerindeki köylere havan toplarıyla düzenlediği saldırılarda 2'si kadın 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.